L’Iva sulle operazioni di de-stocking segue la natura dell’oggetto dell’operazione. Le smobilizzazioni degli stock di magazzino, denominate appunto operazioni di de-stocking, effettuate nell’ambito di cartolarizzazione dei crediti ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 130/1999, sono soggette alle regole Iva previste in base alla natura oggettiva dell’operazione e dovranno, quindi, tener conto dell’oggetto delle operazioni stesse.

Nell’ambito del question time del 15 luglio in commissione...