L’articolo 28,comma 4 del Dlgs 175/2014 dispone la temporanea sopravvivenza della società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese per la durata di un quinquennio dalla data di cancellazione «ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi».
La finalità della norma è di evitare che la cancellazione dal registro delle imprese possa diventare strumento di estinzione anticipata...