Società di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.