Oltre al frontespizio, l’agevolazione dell’Ires premiale comporta (a seconda dei casi) la compilazione delle seguenti parti del modello:
- il rigo RF58, casella “3E”, in cui imputare le quote di reddito agevolato attribuito dai soggetti “in trasparenza” di cui il dichiarante è socio/beneficiario (già comprese negli importi riportati alle colonne precedenti);
- il rigo RN8A, appositamente introdotto per consentire la liquidazione separata dell’Ires alla aliquota ridotta del 20%;
- i righi RN22 e RN23, in cui riportare eventuali acconti specifici già versati (caso presumibilmente abbastanza raro) e il debito d’imposta relativo all’Ires premiale;
- il rigo RX1 per il versamento separato dell’imposta ridotta.
Il beneficio spettante
Il decreto ministeriale 8 agosto 2025 (articolo 12) prevede che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai fini ...