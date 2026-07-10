È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo il quale nelle società di capitali a ristretta base sociale, quando in capo alla società vengano accertati utili extracontabili o maggiori redditi non dichiarati, è legittima la presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci di tali utili, ai fini delle imposte sui redditi (ex pluribus Cassazione n. 34549/2024, Cassazione n. 16816/2025).
La Cassazione esclude che si tratti di una illegittima presunzione di...