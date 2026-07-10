Lo scioglimento della società disposto dal tribunale per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non cancella i crediti di imposta per investimenti 4.0 se prosegue l’attività aziendale. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta 139/2026, richiamando il comma 1052 della legge 178/2020 che esclude dall’agevolazione le imprese in liquidazione volontaria e quelle interessate da altre procedure di tipo liquidatorio. Nella successiva scissione, attuata per dirimere i dissidi tra soci, il ...
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