Il rimborso delle spese sostenute per il rimborso delle retribuzioni del personale comandato da una società costituisce corrispettivo imponibile ai fini Iva.
Il personale che viene messo a disposizione dei Commissari straordinari al fine di permettere agli stessi di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, costituisce una prestazione di servizi ai fini Iva.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta 142 del...