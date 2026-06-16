Spazio alla (re)introduzione di soglie di rilevanza penale per insider trading e manipolazione del mercato. Nel parere di maggioranza al voto della commissione Giustizia del Senato questa settimana si propone di introdurre, nel decreto legislativo che rivede la parte amministrativa delle sanzioni previste dal Testo unico della finanza o in un altro provvedimento dedicato, una parte penale. Il perimetro è quello degli articoli 184 e 185 del Tuf e l’obiettivo è quello di evitare che la medesima condotta...

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