Al via la terza edizione del Master tributario progettato da Sole 24 Ore e Sts Deloitte, che unisce formazione e lavoro. Il percorso, infatti, coniuga 945 ore di formazione specialistica progettata dal Sole 24 Ore con un contratto di lavoro della durata di 24 mesi, attivo dal primo giorno in Sts Deloitte. Un modello che unisce studio, esperienza sul campo e inserimento professionale immediato nel mondo della consulenza fiscale e societaria.

Struttura didattica e programma

La struttura didattica punta a combinare rigore tecnico, ...