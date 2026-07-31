Per le spese scolastiche sostenute nel 2025 il massimale detraibile è aumentato a mille euro. Il comparto delle detrazioni per spese di istruzione non è cambiato nel suo impianto, la detrazione resta fissa al 19% della spesa sostenuta; ma la dichiarazione presentata nel 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, porta con sé il nuovo limite di importo e, soprattutto, il nuovo tetto previsto dall’articolo 16-ter Tuir per i redditi superiori a 75mila euro.

La guida 2026 pubblicata sul sito web dell’agenzia...