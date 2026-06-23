Il commercialista che subentra al collega deceduto deve gestire temporaneamente lo studio tenendo conto degli interessi dei clienti, dei collaboratori e degli eredi del de cuius. È quanto scrive il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel pronto ordini 35/2026 pubblicato il 23 giugno.
Il dovere di sussidiarietà
Il Cndcec ricorda che il dovere di sussidiarietà tra colleghi è previsto, in via generale, dall’articolo 14 del Codice deontologico, mentre l’articolo 15, ai commi 6,7 e 8, tratta espressamente...