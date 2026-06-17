Lo split payment sopravvive anche al 1° luglio 2026. La Commissione Europea ha adottato ieri la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio in tempi brevi e che consentirà al regime di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026.

La notizia, attesa da tutte le pubbliche amministrazioni, dalle loro partecipate e dai rispettivi fornitori è stata resa nota ieri dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a due Question time (5-05501...