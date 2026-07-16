Split payment Iva prorogato al 2029 con efficacia retroattiva al 1° luglio 2026 e tentativo dell’Italia di fare divenire il meccanismo permanente.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026, il Consiglio Ue ha prorogato fino al 30 giugno 2029 il meccanismo del pagamento frazionato Iva (split payment) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni — misura che costituisce una deroga in materia di modalità di pagamento e fatturazione dell’Iva...