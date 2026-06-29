L’inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all’attività di impresa va intesa in senso qualitativo, cioè come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21632 del 24 giugno 2026, nell’accogliere il ricorso di una Srl nei confronti delle Entrate, ha fornito interessanti elementi di analisi in merito alla differenziazione tra le spese di pubblicità/sponsorizzazione e quelle di rappresentanza che di seguito si evidenziano.

La contestazione

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