In tema di imposta sulle successioni, il sopravvenuto ritrovamento di un testamento olografo che nomina erede un soggetto diverso dai chiamati per legge, seguito dalla rinuncia all’eredità di questi ultimi, produce effetti retroattivi che travolgono, sin dall’apertura della successione, la loro soggettività passiva d’imposta, anche laddove l’avviso di liquidazione presupposto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento fondata su un ...
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