Nelle Srl a ristretta base partecipativa la figura del socio-amministratore rappresenta una realtà estremamente diffusa. Chi cumula entrambe le funzioni si trova spesso di fronte a una scelta che non è soltanto fiscale, ma anche finanziaria e gestionale: individuare le modalità più efficienti, legittime e sostenibili nel tempo per trasferire risorse dalla società alla propria sfera personale.

Le principali alternative sono tre: il compenso per l’attività di amministrazione, la distribuzione di dividendi...