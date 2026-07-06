Stop all’invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto. L’annuncio è contenuto in un comunicato stampa diffuso il 6 luglio 2026 da agenzia delle Entrate – Riscossione che motiva la decisione con la volontà di non creare disagi durante la pausa estiva.
Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, Dlgs 1/2024, nel periodo dal primo al 31 agosto e poi dal primo al 31 dicembre di ciascun anno, è fatto divieto di inviare le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli...