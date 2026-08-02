Le imprese che inviano beni e macchinari all’estero per essere ivi utilizzati e poi destinati a rientrare possono evitare i dazi all’importazione. Con l’entrata in vigore delle Disposizioni nazionali complementari (Dnc) al Codice doganale dell’Unione da parte del Dlgs 141/2024 è stato rinnovato da ormai un paio d’anni il procedimento per la gestione delle merci destinate ad uscire temporaneamente dal territorio dell’Ue, come ad esempio nel caso di fiere all’estero, per poi rientrarvi.

Il «regime» ...