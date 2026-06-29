Le nuove Istruzioni dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) sulle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio incidono direttamente sugli studi professionali perché spostano l’attenzione dalla singola trasmissione al processo che la precede. Non basta più chiedersi se fare una segnalazione di operazione sospetta (Sos): occorre poter ricostruire come l’anomalia è stata rilevata, quali informazioni sono state considerate e perché il sospetto è stato ritenuto fondato oppure escluso.

Chi è il referente Sos

Il primo...