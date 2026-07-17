L’orientamento contrario alla retroattività dei cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 al credito 2015-2019, ex articolo 3 del Dl 145/2013, rafforzato dal Consiglio di Stato n. 5627/2026, chiama in causa la coerenza dell’apparato amministrativo. Le linee guida Mimit del 4 luglio 2024 e i modelli allegati al decreto direttoriale del 5 giugno 2024 estendono ancora al vecchio credito il quadro Frascati. Il disallineamento è con la lettura ratione temporis del giudice amministrativo, ma anche con...
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