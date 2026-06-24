Con sentenza del 28 maggio 2026, n. 89, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disciplina delle modalità di calcolo dell’imposta sulle successioni in relazione alla base imponibile della rendita vitalizia costituita in forza di testamento, anche alla luce dei princìpi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva.
La Corte costituzionale rende “ragionevole” la tassazione della rendita vitalizia
Già dai banchi di scuola s’impara che ogni ragionamento (in qualunque ambito venga svolto) che dia luogo a una soluzione illogica o incoerente deve essere sottoposto a revisione nelle stesse premesse dalle quali prende origine. In altri termini, una ricostruzione che porti a risultati irragionevoli, assurdi o esorbitanti reclama di essere ripensata o, in casi estremi, accantonata. A ciò non si sottrae neppure la legge, la quale, ove dovesse condurre ad applicazioni palesemente insensate, dovrà essere...