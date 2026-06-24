Cripto, il Fisco spegne l’anonimato. Con il provvedimento del 22 giugno 2026 l’agenzia delle Entrate chiude l’anello operativo di Dac8 e Carf Ocse: sulle cripto-attività non graveranno più solo obblighi dichiarativi del contribuente, ma flussi strutturati dagli intermediari verso il Fisco. Dopo il recepimento della cosidetta Micar, le società autorizzate in Italia sono solo : Banca Sella, CheckSig, Conio, CoinFlip e RIV Digital , che hanno autorizzazioni Consob-Banca d’Italia e vigilanza antiriciclaggio...

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