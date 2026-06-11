Per ciò che concerne le spese per prestazioni di lavoro, il decreto legislativo correttivo omnibus, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, interviene in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (stock option). La norma supera l’intervento transitorio della Legge di bilancio 2026 ed equipara i soggetti Ias/Ifrs a quelli Oic. Viene comunque confermato il doppio binario che era stato introdotto già con la Legge di bilancio 2025 in quanto resta scissa...
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