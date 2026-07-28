Sul fronte del così detto Superbonus, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 17 luglio 2026, è stata approvata la nuova versione del modello di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, con le relative istruzioni, utilizzabile a decorrere dal 23 luglio 2026 per le spese sostenute nel corso del 2026.
La normativa di riferimento
L’articolo 121 del Dl 34 del 19 maggio 2020 consente, in relazione agli interventi agevolati con il Superbonus di cui all’articolo 119 del...