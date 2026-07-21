Tenuto conto delle richieste pervenute all’agenzia delle Entrate quest’ultima, con la risoluzione 21/E del 5 giugno 2026, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per individuare le tipologie di interventi edilizi che fanno sorgere l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, precisando, altresì, le modalità operative con cui procedere alle relative dichiarazioni di variazione...

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