Relativamente ai bonus edilizi, le spese sostenute dai committenti per i servizi di mero coordinamento amministrativo di queste agevolazioni (e di mero coordinamento finanziario, quando erano possibili lo sconto in fattura o la cessione del credito), non sono detraibili. Tuttavia, l’amministrazione finanziaria non può disconoscerne la detrazione, se non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente tali attività. Pertanto, è irrilevante che l’impresa appaltatrice pura si sia presentata, contrattualmente e/o commercialmente, come general contractor, che non disponga di una propria azienda in grado di eseguire i lavori e debba quindi necessariamente affidarli in subappalto ovvero che abbia rifatturato al committente importi superiori rispetto a quelli delle fatture ricevute dai propri subappaltatori; il prezzo di appalto, infatti, pienamente detraibile, comprende sempre il normale margine dell’appaltatore per l’ordinario coordinamento delle opere affidate in subappalto. Sono questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione del 29 aprile 2026, n. 17, relativa al superbonus ed estendibile agli altri bonus edilizi.