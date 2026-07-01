Stop al criterio puramente matematico per calcolare la plusvalenza sulla vendita di case ristrutturate con il superbonus. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza 1368/4/2026, presidente Nocerino, relatore Martinelli) supera il dettato della legge affermando che «l’imposta non può essere applicata sull’intero differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, ma soltanto sulla quota di valore imputabile ai lavori condominiali agevolati». In questo modo il giudice...
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