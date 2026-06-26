Quando gli interventi agevolati mediante il superbonus riguardano solo le parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso, la plusvalenza imponibile deve essere limitata alla quota di incremento di valore effettivamente riconducibile agli interventi agevolati e non alla differenza tra il prezzo di vendita e costo storico. Conseguentemente, l’imposta sostitutiva del 26% va applicata nei limiti dell’aumento di valore imputabile ai lavori condominiali agevolati...
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