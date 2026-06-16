Cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti tributari fondati su indagini bancarie. Con due ordinanze della Sezione tributaria, infatti, la n. 19956 e la n. 19960, la Corte chiarisce che l’autorizzazione allo svolgimento delle investigazioni bancarie non può essere considerata solo un atto amministrativo, sottratto a una forma di controllo sui contenuti, se legittima l’ingerenza in una categoria di dati, come quelli bancari, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza...
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