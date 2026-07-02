Il termine di cinque anni per la richiesta di rimborso dei tributi comunali decorre dalla data di accertamento del diritto, con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento. La conferma giunge dall’ordinanza n. 20433/2026 della Corte di cassazione che è stata originata da una controversia ai fini della tassa rifiuti ma ha stabilito un criterio interpretativo applicabile alla generalità delle tasse locali.

Nel caso di specie, il contribuente aveva contestato la debenza della tassa ...