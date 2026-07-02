I redditi di lavoro dipendente erogati dalla Banca d’Italia a un lavoratore fiscalmente residente in Francia, devono essere tassati in via esclusiva in Italia, in base all’articolo 19, paragrafo 1 del Trattato contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi. Questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 132/2026.
Nell’istanza il lavoratore dichiara di aver trasferito la propria residenza, anche fiscale, in un comune francese di confine con l’Italia e che...