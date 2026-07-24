La scadenza per la certificazione del tax control framework (Tfc) per i soggetti che hanno trasmesso la domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025 dovrebbe essere prorogata a fine anno rispetto alla scadenza prevista per il 30 settembre 2026.
È questa la richiesta avanzata ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, allo scopo di concedere un maggior termine che dovrebbe consentire ai professionisti di predisporre la certificazione in modo più accurato...