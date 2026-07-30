Tax control framework, la proroga al 31 dicembre per la certificazione richiesta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili entrerà quasi sicuramente nel decreto Omnibus grazie ai pareri favorevoli espressi da Camera e Senato, con l’avallo del Governo.
Il testo dell’Omnibus sarà approvato il 4 agosto come riportato nell’articolo del Sole 24 Ore del 30 luglio «Sanatoria per il passato per chi rinnova il concordato»
Il differimento interessa quei contribuenti che hanno richiesta...