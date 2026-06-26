Domande per il credito di imposta “pesca” da inviare entro le 23:59 del 20 luglio 2026. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha emanato la circolare esplicativa contenente le informazioni necessarie per l’invio della domande.
Nei giorni scorsi, in attuazione del decreto-legge 33/2026, era stato emanato il decreto interministeriale n. 24698 recante le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ...