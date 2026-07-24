Con riferimento al così detto Tax free shopping, con l’avviso pubblicato il 26 giugno 2026 dalla Direzione Dogane dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia è tornata sulla materia per fornire agli intermediari le istruzioni operative necessarie per aderire al processo di validazione unica delle fatture intestate al medesimo cessionario, illustrando le modalità di presentazione della relativa istanza.
Il Tax free shopping
Il regime del così detto Tax free shopping, disciplinato dall’articolo 38-quater ...