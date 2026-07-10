I profili di rischio connessi all’interpretazione della normativa sono presidiati attraverso una specifica procedura, che può culminare nell’attivazione degli strumenti di interlocuzione con l’agenzia delle Entrate

Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “Tax control framework” di Deloitte Tax&Legal, in edicola dal 9 luglio e disponibile online su: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/tax-control-framework.html

Nel sistema Tcf richiesto per il regime di adempimento collaborativo, il rischio fiscale interpretativo è uno dei profili più delicati da presidiare. Esso nasce quando l’impresa e l’Amministrazione finanziaria attribuiscono alla normativa fiscale significati diversi e riguarda l’applicazione dell’intero complesso delle disposizioni fiscali, dalle norme generali alle fattispecie concrete. Questo rischio non si esaurisce negli adempimenti “di routine”, ma emerge in modo particolarmente evidente nelle...

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