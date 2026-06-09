Terzo settore sempre più coinvolto nei rapporti con gli enti pubblici locali. È quanto emerge dai risultati preliminari del censimento permanente Istat sulle istituzioni non profit, pubblicati lo scorso 4 giugno, che fotografano un comparto ormai stabilmente coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di interventi di interesse generale. In particolare, in base ai dati emersi al 31 dicembre 2024, il 90,5% degli enti non profit ha dichiarato relazioni significative con altri soggetti e, tra...

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