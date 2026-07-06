Terzo settore, sì all’agevolazione dell’imposta di registro e ipocatastale anche in caso di alienazione dell’immobile. Con la risposta a interpello 134/E, pubblicata il 6 luglio, l’agenzia delle Entrate interviene a fare il punto sui requisiti oggettivi per fruire dell’agevolazione dell’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o “Cts”). Una disposizione che consente a enti del terzo settore, comprese coop sociali ed escluse imprese sociali costituite in forma societaria, ...
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