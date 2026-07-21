Alla vigilia dell’entrata in vigore del recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio (che decorre domani, 15° giorno dalla pubblicazione del Dlgs 122/2026) il registro dei titolari effettivi incappa nell’ennesimo stop.
A cadere sotto i colpi del calendario giudiziario, in realtà, è il “vecchio” registro - mai entrato in vigore per una serie di ricorsi giurisdizionali - che, dopo la decisione della Corte di giustizia dell’Ue sul rinvio pregiudiziale, è stato “restituito” al Consiglio di Stato remittente...