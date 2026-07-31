Con il decreto direttoriale firmato il 31 luglio, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) interviene sui termini delle comunicazioni di completamento del credito Transizione 4.0 prenotato nel 2025, modificando il decreto direttoriale del 15 maggio 2025. La scadenza che maturava oggi per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 è prorogata al 15 settembre 2026. Restano invece fermi i termini già maturati per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, la cui comunicazione...
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