Il credito d’imposta relativo a Transizione 5.0 (codice tributo 7072) e quello utilizzabile dai contribuenti cosiddetti «esodati» (codice tributo 7079), per i quali la comunicazione del Gse è pervenuta nel 2026, dovranno essere dichiarati nel modello Redditi 2027 per il 2026, non essendo necessaria alcuna «prenotazione» quest’anno nel modello relativo al 2025. Sono questi i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate contenuti in due Faq pubblicate nel proprio sito internet.

Transizione 5.0 ordinaria

L’agenzia delle Entrate ha ...