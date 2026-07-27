Con il decreto direttoriale del 20 luglio 2026 il MIMIT ha aperto la seconda funzionalità della piattaforma NPTR5, dedicata alla comunicazione di conferma. Resta da emanare il decreto direttoriale della terza funzionalità, la comunicazione di completamento, che è l’evento cui si àncora la prima quota di maggiorazione. L’articolo 4 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 dispone che la prima quota si deduce nel periodo d’imposta in cui avviene la trasmissione della comunicazione finale, sempre...
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