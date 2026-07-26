Operatori e professionisti all’opera in vista della scadenza del 30 settembre per fruire della disciplina agevolata per cessioni e assegnazione di beni, in special modo immobili, e per le trasformazioni in società semplici, che è stata riaperta dalla legge 199/2025 (l’estromissione per l’imprenditore individuale è scaduta il 31 maggio). In caso di trasformazione, è peraltro bene che a tale data la società sia anche iscritta nell’apposita sezione del Registro imprese.

Trasformazioni e assegnazioni

I riferimenti di prassi consentono...