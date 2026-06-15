30 giugno

Trasmissione dei modelli 730/2026

Trasmissione modelli 730/2026 da parte dei Caf e professionisti abilitati.

Sono tenuti all'adempimento: CAF o professionisti abilitati.

Per Caf o professionisti abilitati, scade oggi il termine per la trasmissione del modello 730/2026, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2026) presentate dai contribuenti entro il 20 giugno 2026, a CAF e a professionisti abilitati.

Presentazione del 730:

- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti;

- direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web dedicata.

Tra le principali novità relative al 730/2026 segnaliamo:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef, con l’adeguamento delle detrazioni

sui redditi di lavoro;

- la revisione delle detrazioni per i familiari a carico con l’aggiornamento del Prospetto;

- il riordino delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.

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