30 giugno
Trasmissione dei modelli 730/2026
Trasmissione modelli 730/2026 da parte dei Caf e professionisti abilitati.
Sono tenuti all'adempimento: CAF o professionisti abilitati.
Per Caf o professionisti abilitati, scade oggi il termine per la trasmissione del modello 730/2026, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2026) presentate dai contribuenti entro il 20 giugno 2026, a CAF e a professionisti abilitati.
Presentazione del 730:
- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti;
- direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web dedicata.
Tra le principali novità relative al 730/2026 segnaliamo:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef, con l’adeguamento delle detrazioni
sui redditi di lavoro;
- la revisione delle detrazioni per i familiari a carico con l’aggiornamento del Prospetto;
- il riordino delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.
Annuale
DPCM del 26-06-2015 - Articolo 1
Agenzia Entrate, CIR del 14-03-2011, n. 14/E
Agenzia Entrate, PRV del 28-02-2024, n. 68511 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 10-03-2025, n. 114763 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 28-02-2024, n. 68472 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 27-02-2026, n. 71552 - Articolo