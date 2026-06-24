Per il Terzo settore un Fisco calibrato sulle sue specificità: svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e con l’obiettivo di massimizzare le attività di interesse generale anche attraverso la gratuità e la mutualità. Si tratta - rimarca il direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone - di un cambio di paradigma. Non più agevolazioni o concessioni, che spesso sono state oggetto di contestazioni e di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea ma regimi...

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