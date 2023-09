Tre paletti da rispettare per ottenere l’agevolazione di Giorgio Gavelli









Le istruzioni al modello di istanza richiedono al contribuente di dichiarare (con possibili conseguenze anche penali) il possesso dei requisiti per accedere al contributo, vale a dire (oltre ad essere una persona fisica che sostiene le spese al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa, arte o professione):

1) avere un reddito familiare di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15mila euro, determinato in base al nuovo quoziente familiare (si veda la circolare n. 13/E/2023...