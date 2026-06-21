Nelle operazioni triangolari comunitarie che coinvolgono tre soggetti Ue – con trasporto dei beni dal Paese del primo cedente a quello del cliente finale – continuano ad applicarsi le semplificazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Tali regole consentono di evitare l’identificazione del promotore in Stati Ue diversi da quello di stabilimento, al ricorrere di certe condizioni. La disciplina delle cessioni a catena, infatti, non ha eliminato le semplificazioni per le triangolazioni...
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