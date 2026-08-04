Un charitable trust estero comparabile a una fondazione nostrana non può subire una tassazione più elevata sui dividendi di fonte italiana. La Cassazione, con la sentenza n. 16281 del 26 maggio 2026, ribadisce la piena operatività del principio di non discriminazione Ue in ambito fiscale.
Il caso riguarda un charitable trust britannico che – quando ancora il Regno unito era in Europa - aveva percepito dividendi da società italiane, subendo una ritenuta più elevata rispetto a quella applicabile...