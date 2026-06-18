Trust fiscalmente inesistente se i beneficiari, direttamente o attraverso il trustee, conservano un potere di ingerenza tale da svuotare l’autonomia che deve caratterizzare la gestione di un trust. Lo afferma la risposta a interpello 125/2026, pubblicato il 18 giugno 2026, con la quale l’agenzia delle Entrate nega la soggettività fiscale a un trust residente in Italia, riconducendo redditi, monitoraggio RW e Ivafe in capo alle beneficiarie.
Il caso riguarda un trust istituito con finalità di tutela...