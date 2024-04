Trust, i nodi della tassazione all’ingresso

La bozza di decreto legislativo di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni definisce, in via normativa, la rilevanza dell’istituto del trust ai fini di tale imposta così come delineatasi per effetto delle interpretazioni della prassi e della giurisprudenza (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

A tal fine è chiarito che il presupposto che legittima l’imposizione è l’arricchimento gratuito dei beneficiari e regolamenta, come ordinario, il regime della cosiddetta «tassazione all’uscita», ...